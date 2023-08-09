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ВСУ за время войны уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем россиян

Фото: ВСУ за время войны уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем россиян (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Татьяна Степанова

За время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Расчеты орудий, гаубиц и минометов, разорявших нашу землю, теперь смешались с ней. Это достижение - не просто числа и факты. Это - свидетельство результативного сотрудничества различных подразделений Сил обороны в условиях невероятной интенсивности боевых действий", - говорится в сообщении.

На фото, опубликованных Минобороны, - одна из пяти тысяч уничтоженных российских артсистем, которая вызывала страдания украинскому народу.

"Теперь она стоит в центре столицы как символ нашей непреклонной воли и сопротивления", - отметили в ведомстве.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 251 620 военных. Также ВСУ уничтожили 17 вражеских артсистем, 8 танков, 12 ББМ и другую технику захватчиков.

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