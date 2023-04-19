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ВСУ о боях за Бахмут: мы столкнулись с войной несколько иного характера

Фото: ВСУ в Бахмуте столкнулись с войной другого характера (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера. Россияне атакуют малыми группами и пробуют вступить в контактные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковника Дмитрия Заворотнюка.

При этом он отметил, что подразделения бригады выполняют боевые задания, как в самом Бахмуте, так и возле него.

"Бахмут нужно держать! Там мы сдерживаем и перемалываем значительные силы российских захватчиков", - заявил Заворотнюк.

Он пояснил, что в случае отступления ВСУ оккупанты будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города.

"В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели ранее. Россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в наши боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои", - рассказал Заворотнюк.

Командир отметил, что украинские силы "отвечают тем же" и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава.

"Я горжусь, что с этим у нас в бригаде все хорошо, ведь все понимают, что врага нужно остановить и уничтожить!" - добавил Заворотнюк.

Как сообщалось, уличные бои за Бахмут продолжаются. ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвинуться в сторону Временного Яра и Константиновки.

Добавим, как заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, россияне усиливают обстрелы на Бахмутском направлении.

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