ВСУ близко. Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области

Она отмечает, что оккупанты усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Российские войска проводят обыски и проверки среди местного населения. Оккупанты пытаются выявить патриотов.

"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет освобожден. По ее словам, украинцы понимают, что ВСУ близко.

"Местные понимают, что до левого берега достаточно близко", - добавила она.