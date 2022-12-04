RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ близко. Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области

Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Однако враг продолжает терроризировать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отмечает, что оккупанты усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Российские войска проводят обыски и проверки среди местного населения. Оккупанты пытаются выявить патриотов.

"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет освобожден. По ее словам, украинцы понимают, что ВСУ близко.

"Местные понимают, что до левого берега достаточно близко", - добавила она.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВСУокупантиВойна в УкраинеВойна России против Украины