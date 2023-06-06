Зеленский озвучил потери "вагнеровцев" в Бахмуте

"21 тысяча "вагнеровцев" уничтожена в Бахмуте, 60 тысяч - ранены. То есть потерь 81 тысяча "вагнеровцев". К сожалению, у нас тоже были потери, но их невозможно сравнить даже", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинские защитники на Бахмутском направлении получают лучшее и новейшее вооружение, поступающее от западных партнеров.

"Не хочу говорить о деталях, но все лучшее, все новейшее люди получали на этом (Бахмутском, - ред.) направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все лучшее. Я думаю, что это была самая мощная защита, которую только можно было сформировать" , - подчеркнул президент.

Выход ЧВК "Вагнера" с Бахмута

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников с территории Бахмута уже 1 июня.

2 июня Пригожин заявил, что в настоящее время он вывел из Бахмута 99% своих наемников.

Комментируя заявление Пригожина, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что террорист пытается сохранить остатки своей ЧВК, поскольку понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.