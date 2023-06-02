ВСУ в Бахмуте достигли главного: истощили и заставили "вагнеровцев" бежать, - Череватый

"Мы добились главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" убежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Войска, которые заходят вместо "Вагнера", мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального", - сказал он.

Череватый отметил, что сейчас россияне проводят ротацию в Бахмуте и прикрывают свою деятельность мощным артиллерийским огнем.

Так, только за эти сутки оккупанты 452 раза били из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским позициям, совершили 6 авианалетов. При этом боестолкновений не было.

"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары - 107 оккупантов уничтожено, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 пушек, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля", - сказал он.

Он также напомнил об огромных потерях среди наемников. Так, западные медиа сообщали о потерях ЧВК "Вагнера", которые составляющих от 60 до 100 тысяч раненых и погибших бойцов.

При этом, по словам Череватого, многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять районный центр - это невероятно много.

Ситуация в Бахмуте

В настоящее время россияне перегруппируются на Бахмутском направлении. Так, ЧВК "Вагнера" выводят свои войска, а вместо них на позиции заходит регулярная армия РФ.

По данным Минобороны, россияне контролируют большую часть Бахмута, но Силы обороны контролируют фланги. Украинские бойцы пытаются взять Бахмут в оперативное оцепление.

Между тем, в Нацгвардии сообщали, что оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и перешли к обороне.

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