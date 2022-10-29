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ВСУ атакуют оккупантов на юге и сдерживают штурмы на Донбассе: карты боев на утро

Фото: ВСУ сдерживают штурмы оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой области. При этом ВСУ активно уничтожают оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Украинские силы продолжили атаки в восточной части Харьковской области и на западе Луганской области. ВСУ продвигаются в направлении Сватово и Кременной, ведя бои на нескольких участках.

По данным ISW, российские войска в Луганской области испытывают проблемы с личным составом. Оккупанты бросили на восток Украины мобилизованных, у которых еще нет боевого опыта и которые очень деморализованы.

Низкий моральный дух мобилизованных заставил российских командиров отодвинуть их на вторую и третью линию обороны.

Донбасс

Донецкая область остается для России одним из главных приоритетов, поэтому оккупанты усиливают штурмы, чтобы добиться хоть каких-то успехов. Украинские войска удерживают оборону и за минувшие сутки отбили вражеские атаки возле Бахмута, Зеленополья, Соледара, Майорска, Белогоровки и Авдеевки.

Херсонская область

Аналитики подтверждают, что россияне перекидывают мобилизованных в Херсонскую область, в том числе на правый берег Днепра. Оккупанты усиленно готовятся к уличным боям в Херсоне. Враги обустраивают оборонные пункты в городе, минируют окрестности и зачищают больницы от гражданских.

В то же время украинские войска продолжают активно бить по местам скопления оккупантов, уничтожать российские склады и технику. Защитники блокируют российскую группировку на западном берегу Днепра.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ уничтожили вблизи Майорска Донецкой области около 300 оккупантов, которые готовились к нападению.

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