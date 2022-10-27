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ВСУ атаковали два склада боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет, - Генштаб

Фото: ВСУ атаковали два состава боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая привлечение ударных БПЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - с территории Российской Федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное, Старица;

на Купянском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка;

на Лиманском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское и Заречное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник наносил огневые поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах Белогорья, Времовки, Железнодорожного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более 15 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Авиация сил обороны, текущие сутки, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет - по предварительной информации Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники кафиров.

Напомним, что ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов.

Также Россия может прибегнуть к повторному вторжению с территории Беларуси. В то же время угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в несколько иных целях.

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