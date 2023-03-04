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ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (видео)

Фото: ВСУ по артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили место дислокации оккупантов и с артиллерии нанесли удар по нему. Часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Артиллерийский дивизион поддает жару", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что российские военные находятся во дворе частного дома и долго находятся на этой локации. Вооруженные силы Украины точным ударом по этой позиции уничтожили часть оккупантов.

Отмечается, что это результат работы 66-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что 3 марта украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиевым Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК "Вагнера" вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее.

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