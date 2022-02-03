Не тільки ЗВТ: які ще договори підписали Україна і Туреччина

Молодіжні обміни

Сторони підписали угоду у сфері молодіжної політики. Це перший документ, що регулює питання співпраці між Україною і Туреччиною в цій сфері.

Передбачається, що угода буде сприяти розширенню міжлюдських контактів і обмінів. Йдеться про організацію спільних заходів та програм, зокрема, молодіжних обмінів.

Податки

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між податковими органами України та Туреччини. Документ дозволить налагодити обмін досвідом в адмініструванні податків, а також поліпшити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Передбачається співпраця в питаннях реєстрації та обліку платників податків.

Митниця

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між відповідними органами України та Туреччини дозволить активізувати співпрацю в цьому напрямку. Зокрема, підвищити ефективність митного контролю та спростити митні процедури.

Крім того, сторони підписали План дій щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Боротьба зі злочинністю

Протокол про внесення змін до угоди про співпрацю правоохоронних органів забезпечить більш ефективну взаємодію компетентних органів двох країн. Очікується, що це допоможе запобігти загрозам публічної безпеки і порядку, терористичних актів, а також поліпшити роботу з розкриття кримінальних злочинів.

Документ охоплює такі сфери, як протидія організованій злочинності, тероризму, торгівлі людьми, корупційні кримінальні порушення, легалізація/відмивання доходів, контрабанда товарів і так далі.

Виробництво бойових безпілотників Bayraktar

Рамкова угода про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях має дати подальший поштовх українсько-турецькому співробітництву в цих галузях. Зокрема, в питанні розробки, виробництва та експлуатації безпілотних літальних апаратів сімейства Bayraktar.