Пожары, разрушенные дачи: появились фото последствий атаки РФ по Одесской области
Одесская область пережила еще одну ночь дронового террора россиян. 11 июня под ударом оказались Измаильский и Белгород-Днестровский районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
В результате атаки повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, склады, автомобили и даже гражданские лодки. Окончательный список разрушенного имущества еще уточняется - на месте работают следователи и прокуроры, которые фиксируют последствия обстрелов.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военного преступления - российские военные в очередной раз ударили по мирной инфраструктуре.
В то же время в прокуратуре показали последствия российской атаки ударными беспилотниками.
В Одесской области в ночь на 11 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Первая тревога прозвучала в 1:44, когда Воздушные силы зафиксировали движение вражеских дронов со стороны Черного моря в направлении Вилково. Сигнал отбоя прозвучал в 2:24.
Во время второй тревоги, которая длилась с 4:15 до 4:47, беспилотники приближались к Белгород-Днестровскому району.
Обстрелы Украины 11 июня
Сегодня ночью российские террористы атаковали страну 85 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М". Атака велась с шести направлений. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.
В результате ударов в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.
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