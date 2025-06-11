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Пожары, разрушенные дачи: появились фото последствий атаки РФ по Одесской области

Одесская область, Среда 11 июня 2025 10:01
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Пожары, разрушенные дачи: появились фото последствий атаки РФ по Одесской области Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

Одесская область пережила еще одну ночь дронового террора россиян. 11 июня под ударом оказались Измаильский и Белгород-Днестровский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

В результате атаки повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, склады, автомобили и даже гражданские лодки. Окончательный список разрушенного имущества еще уточняется - на месте работают следователи и прокуроры, которые фиксируют последствия обстрелов.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военного преступления - российские военные в очередной раз ударили по мирной инфраструктуре.

В то же время в прокуратуре показали последствия российской атаки ударными беспилотниками.

Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

В Одесской области в ночь на 11 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Первая тревога прозвучала в 1:44, когда Воздушные силы зафиксировали движение вражеских дронов со стороны Черного моря в направлении Вилково. Сигнал отбоя прозвучал в 2:24.

Во время второй тревоги, которая длилась с 4:15 до 4:47, беспилотники приближались к Белгород-Днестровскому району.

Обстрелы Украины 11 июня

Сегодня ночью российские террористы атаковали страну 85 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М". Атака велась с шести направлений. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.

В результате ударов в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.

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