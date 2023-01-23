Разрушена до основания. Гайдай показал, как сейчас выглядит оккупированная Попасная

Российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Наша Попасная сегодня выглядит так…", – говорится в сообщении. Гайдай написал, что Попасная расцветает только в воспоминаниях людей. "Мы вернемся! Мы восстановим! Пепелище станет снова садом, Попасная снова будет счастлива со своими жителями!", - заявил глава города.