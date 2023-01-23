Зруйнована вщент. Гайдай показав, як зараз виглядає окупована Попасна
Російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Наша Попасна сьогодні виглядає так…", - йдеться у повідомленні.
Гайдай написав, що Попасна розквітає лише у спогадах людей.
"Ми повернемося! Ми відновимо! Згарище стане знову садом, Попасна знову буде щаслива зі своїми мешканцями!", - заявив очільник міста.
Нагадаємо, що Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області на початку травня 2022 року. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.
За словами Гайдая, в місті доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю.
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