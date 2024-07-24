Удобный маршрут в Украину через Польшу. Когда из Чехии планируют запустить новые поезда
Один из ведущих перевозчиков Чехии Gepard Express планирует запуск ряда новых железнодорожных маршрутов. Некоторые поезда будут курсировать в Украину, Польшу, Литву и Германию.
РБК-Украина рассказывает, что известно о новых маршрутах и когда планируется их запуск, а также как можно добраться из Чехии в Украину сейчас.
Какие новые маршруты запланировал чешский перевозчик
В целом Gepard Express (GE) планирует запуск пяти новых маршрутов по Европе:
- из Праги (Чехия) в Харьков (Украина)
- из Праги (Чехия) в Тересполь (Польша)
- из Праги (Чехия) в Вильнюс (Литва)
- из Сплита (Хорватия) в Вильнюс (Литва)
- из Сплита (Хорватия) в Берлин (Германия)
Четыре из них будут проходить через территорию Польши.
На каждом из новых маршрутов чешский перевозчик планирует ежедневно совершать одну пару рейсов.
Состав поезда может состоять из 4-12 вагонов, что позволит перевозить до 600 пассажиров.
В GE уточнили, что хотели бы использовать многосистемные локомотивы Siemens Vectron или Alstom TRAXX.
В то же время компания пока не определилась с поставщиками подвижного состава или вероятными подрядчиками для таких амбициозных планов.
Когда начнут курсировать новые поезда и по каким городам
Ожидается, что поезда по новым железнодорожным маршрутам на территории европейских стран начнут курсировать с декабря 2025 года.
Владелец Gepard Express Альберт Фикачек в комментарии порталу Zdopravy.cz уточнил, что тестовые запуски могут состояться раньше - в августе (в сотрудничестве с литовским государственным перевозчиком LTG Link).
Исходя из вышеупомянутых маршрутов, после полноценного запуска путешественники смогут доехать до таких городов:
- "Прага (CZ) - Харьков (UA)": Колин, Пардубице, Острава, Богумин, Освенцим, Краков, Дембица, Жешув, Перемышль, Львов, Киев
- "Прага (CZ) - Тересполь (PL)": Колин, Пардубице, Острава, Богумин, Тихие, Катовице, Варшава, Минск Мазовецкий, Седльце, Белая Подляска
- "Прага (CZ) - Вильнюс (LT)": Колин, Пардубице, Острава, Богумин, Тихие, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки
- "Сплит (HR) - Вильнюс (LT)": Загреб, Будапешт, Братислава, Годонин, Преров, Острава, Богумин, Тихие, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки
- "Сплит (HR) - Берлин (DE)": Загреб, Будапешт, Братислава, Брно, Кутная Гора, Прага, Бад-Шандау, Дрезден
Как можно доехать из Чехии в Украину сейчас
Сейчас доехать из Чехии в Украину и обратно железной дорогой можно несколькими маршрутами.
Через Словакию (без пересадки до Украины) - поездом "Прага (Чехия) - Чоп (Украина)" и оттуда в другие города Украины.
Поезда "Чоп - Киев" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
Через Словакию (с пересадкой до Украины) - поездом "Прага (Чехия) - Кошице (Словакия)" и оттуда поездом в Мукачево.
Поезда "Кошице - Мукачево" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
Через Польшу (с пересадкой до Украины) - поездом "Прага (Чехия) - Перемышль (Польша)" и оттуда поездом в Киев.
Поезда "Перемышль - Киев" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Gepard Express, Rynek Kolejowy, Zdopravy.cz.
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