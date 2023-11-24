Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины

В министерстве напомнили, что в октябре 2022 года падение ВВП оценено на уровне 31,5%, за январь-октябрь 2022 года - минус 28,4%.

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По данным Минэкономики, в октябре 2023 года почти все виды экономической деятельности сформировали положительный вклад в общий объем ВВП.

"В октябре 2023 года продолжалась положительная динамика ВВП. С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода, и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Большой Одессы, предложение товаров и услуг стимулировало динамику ВВП", - говорится в сообщении.

С другой стороны, значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств продолжали негативно давить на ВВП, добавили в министерстве.

В октябре наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. Также сфера услуг более цифровизирована и маневренна в своей деятельности, быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках. Производственная сфера, которая понесла существенный ущерб и разрушение во время войны, также добавила положительный вклад в ВВП, но меньше, чем сфера услуг, сообщили в Минэкономики.

Прогнозы по экономике Украины

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона в 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз - 3,5%). По прогнозу НБУ, Ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности.

Кабмин также ожидает более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.