Рост цен в Украине существенно замедлился: НБУ назвал причины снижения инфляции

"Замедление инфляции было обусловлено большим предложением продовольствия и топлива, снижением мировых цен на товарных рынках, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, подорожание обработанных продовольственных товаров и далее стремительно замедлялось (до 14,7% г/г). Такая динамика, прежде всего, отражала снижение давления на расходы бизнеса, в частности на логистику, а также сырье и энергию, учитывая их достаточное предложение. В частности, медленнее росли цены на хлеб и хлебопродукты. Кроме того, на фоне снижения мировых цен и слабого спроса, а также неопределенности по ограничению экспорта в соседние страны ЕС более низкими темпами дорожали молочные продукты, а подсолнечное масло в годовом исчислении подешевело. Курсовая устойчивость способствовала снижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости, в том числе на рыбные изделия.

Рост цен на большинство непродовольственных товаров также замедлился (до 12,2%) под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке. В результате более низкими темпами росли цены на мебель, бытовую технику, посуду, одежду и обувь, автомобили, электронику и товары личного ухода.

Темпы роста стоимости услуг также снижались (до 14,2% г/г). Медленнее дорожали услуги кафе и ресторанов, медицинских заведений, салонов красоты и ветеринарных клиник. Это связано с уменьшением давления на издержки бизнеса и устойчивой ситуацией на валютном рынке. В то же время ускорилось удорожание услуг гостиниц, телекоммуникационных, финансовых и страховых компаний, что может, в частности, объясняться отражением понесенных ранее расходов, а также постепенным восстановлением спроса, пояснили в НБУ.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 18,2% г/г. Молоко, свинина и курятина дорожали более низкими темпами в результате сдержанного спроса, а яйца - благодаря расширению предложения. На фоне низких экспортных цен и достаточных запасов зерновых медленнее росли цены на крупу и муку. Кроме того, замедлилось удорожание сахара под влиянием уменьшения мировых цен и достаточного предложения на внутреннем рынке. Благодаря достаточному предложению и устойчивой ситуации на валютном рынке, медленнее росли и цены на овощи и фрукты, отметили в НБУ.

Рост административно регулируемых цен ускорился до 12,5% р/с. Такая динамика, прежде всего, обуславливалась повышением тарифов на электроэнергию для населения. Подорожание алкогольных напитков замедлилось под влиянием устойчивой ситуации на валютном рынке. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения, говорится в комментарии.

Учитывая снижение стоимости горючего роста цен на транспортные услуги и дальше замедлялось. Кроме того, административную инфляцию по-прежнему сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, отметили в НБУ.

Углубилось падение цен на топливо - до 20,3% г/г. Это объясняется снижением цен на нефть, значительными запасами, накопленными в преддверии повышения акцизов, а также усилением конкуренции и высокой базой сравнения, говорится в обзоре.

Прогноз до конца года

Как отметили в НБУ, по итогам первого полугодия инфляция в Украине стремительно замедлилась. Этому в значительной степени способствовали меры НБУ по обеспечению курсовой устойчивости, достаточное внутреннее предложение продовольственных товаров и топлива, снижение мировых цен на товарных рынках, в том числе и на энергоносители, а также быстрое приспособление бизнеса к новым вызовам войны.

"Потенциал к снижению инфляции, хотя и более умеренными темпами, сохраняется и в дальнейшем. В то же время в условиях войны высоки и риски усиления проинфляционного давления, в частности из-за разрушения инфраструктуры и экологических терактов со стороны России", - говорится в сообщении.

Так, последствия разрушения Каховской ГЭС пока не отразились на потребительской инфляции, но могут оказать негативные эффекты впоследствии. Давление на потребительские цены также может усилиться из-за изменений в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей, добавили в НБУ.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, а с начала года – на 4,6%.

Таким образом, меры НБУ по сдерживанию инфляции принесли результаты. Снижение инфляционного давления является одной из предпосылок для перехода к плавающему курсообразованию и инфляционному таргетированию.

Ранее НБУ прогнозировал, что инфляция в Украине будет падать более медленно и снизится до 15% до конца года. В 2024 году инфляция замедлится до 10%.