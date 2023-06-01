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Рост цен и увольнение работников: чего ожидает украинский бизнес

Фото: бизнес повысит цены на продукцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес второй месяц положительно оценивает текущие результаты своей деятельности, несмотря на полномасштабную войну. Однако увеличения количества наемных работников не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).

В мае 2023 года Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50,5 против 51,5 в апреле.

"Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в частности, благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление курса гривны способствовали позитивным настроениям респондентов в отношении экономических результатов в ближайшей перспективе", - отметили в НБУ.

Большинство предприятий, участвующих в опросе, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.

Повышение цен на собственную продукцию планируют 33,3% респондентов, 66,7% не ожидают роста, а 0% считают, что цены снизятся.

Оценки занятости остаются сдержанными. Респонденты всех секторов, вовлеченных в опрос, не настроены на увеличение общей численности работников. Наименее пессимистические оценки - у предприятий сферы услуг.

В частности, 9,5% планируют нанимать новых работников, 71,4% оставят штат без изменений, а 19,0% ожидают уменьшения численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 24 мая 2023 года. В опросе приняло участие 487 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.

В апреле инфляция в Украине снизилась до 17,9%. Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 г. замедлится до 14,8%.

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