Рост цен и увольнение работников: чего ожидает украинский бизнес

Украинский бизнес второй месяц положительно оценивает текущие результаты своей деятельности, несмотря на полномасштабную войну. Однако увеличения количества наемных работников не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).
В мае 2023 года Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50,5 против 51,5 в апреле.
"Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в частности, благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление курса гривны способствовали позитивным настроениям респондентов в отношении экономических результатов в ближайшей перспективе", - отметили в НБУ.
Большинство предприятий, участвующих в опросе, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.
Повышение цен на собственную продукцию планируют 33,3% респондентов, 66,7% не ожидают роста, а 0% считают, что цены снизятся.
Оценки занятости остаются сдержанными. Респонденты всех секторов, вовлеченных в опрос, не настроены на увеличение общей численности работников. Наименее пессимистические оценки - у предприятий сферы услуг.
В частности, 9,5% планируют нанимать новых работников, 71,4% оставят штат без изменений, а 19,0% ожидают уменьшения численности работников.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 24 мая 2023 года. В опросе приняло участие 487 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.
Напомним, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.
В апреле инфляция в Украине снизилась до 17,9%. Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 г. замедлится до 14,8%.
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