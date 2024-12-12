Рост цен ускорился. Глава НБУ рассказал, когда инфляция станет меньше

Как отметил глава НБУ, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом измерении. Весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших нынешних урожаев.

"Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая", - сказал он.

В то же время инфляционный всплеск все больше приобретает фундаментальные признаки, что подтверждается дальнейшим ускорением базовой инфляции (до 9,3% г/г в ноябре). Последнее связано, в частности, с увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды, добавил глава НБУ.

По его словам, инфляционные ожидания пока демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансировки на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

"В последующие месяцы инфляция в годовом измерении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения заработных плат и высокого энергодефицита во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев", - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в ноябре 2024 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, выросли на 14,3%.

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 62,9%. Кроме того, сливочное масло подорожало на 30,7%, яйца - на 30,6%. Цены на фрукты выросли на 24,7%, на молоко - на 16,6%, хлеб - 15,8%, на сыр и мягкий сыр - на 14,6%.