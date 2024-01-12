Рост цен на нефть ускорился после ударов по хуситам из-за опасений разрастания конфликта

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,1%, до 80,5 долларов, а фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 4,2% до 75 долларов.

Удары США и Великобритании усилили обеспокоенность рынка по поводу того, что война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, затрагивающий поставки нефти из региона, особенно те, которые идут через критически важный Ормузский пролив.

"Если бы большая часть потоков через Ормузский пролив была остановлена, ударило бы в три раза сильнее, чем шоки цен на нефть 1970-х годов, и более чем в два раза превысило бы воздействие войны против Украины на газовые рынки", - сказал Саул Кавоник, энергетический аналитик MST Marquee.

Аналитики ING заявили, что через Ормузский пролив проходит более 20 млн баррелей нефти в день, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления.

Президент США Джо Байден заявил, что "целевые удары" в Йемене стали четким сигналом о том, что Соединенные Штаты и их партнеры не потерпят нападений на свой персонал или "позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства".

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти и региональная держава, призвала к сдержанности и "избежанию эскалации" и заявила, что следит за ситуацией с большой обеспокоенностью.

Нападения хуситов в Красном море нарушили международную торговлю на маршруте между Европой и Азией, на долю которого приходится около 15% мирового судоходства.

Хуситы атаковали коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать поддержку палестинской группировки ХАМАС против Израиля.

Судоходный гигант Maersk и другие компании отводят суда от Красного моря, предупреждая клиентов о дальнейших сбоях.

Атаки под руководством США последовали за захватом Ираном в четверг танкера, перевозившего иракскую нефть, направлявшегося в Турцию, к югу от Ормузского пролива.

Удары по террористам в Йемене

Напомним, 12 января, США и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный удар по базам и другим военным объектам террористов-хуситов в Йемене.

Что известно о хуситах, почему они нацелились на корабли в Красном море и каким был ответ США и союзников, - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, Украина импортирует практически весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. Бензин и дизельное топливо подешевели в Украине в конце 2023 года благодаря снижению цен на нефть.