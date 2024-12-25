Рост реальных доходов украинцев замедлился: чего ожидать в следующем году

Как отмечается в отчете, номинальные доходы населения (без учета инфляции) растут двузначными темпами.

"Основным двигателем роста доходов остается прирост крупнейшей их составляющей - совокупных зарплат работников предприятий (в октябре - более чем на 20% в годовом измерении)", - говорится в документе.

По данным НБУ, к повышению зарплат работодателей побуждают условия рынка труда: все еще не хватает квалифицированных работников, конкуренция за которых усиливается. Кроме того, в этом году дважды выросла минимальная зарплата. Это сказалось на росте зарплат работникам бюджетных учреждений. Совокупное денежное обеспечение военнослужащих умеренно росло. Пенсии также несколько выросли из-за индексации в марте и дополнительного повышения с июля отдельным возрастным категориям.

"Однако ускорение инфляции в этом году замедляет доходы в реальном измерении. Поэтому с середины года годовые темпы роста реальных доходов населения снизились до около 10% в годовом измерении", - говорится в отчете.

По оценкам НБУ, в этом году реальные зарплаты превысят уровень до полномасштабного вторжения.

Ожидания на 2025 год

Как отметили в НБУ, рост экономики, занятости и конкурентное давление на рынке труда будут способствовать дальнейшему росту доходов в частном секторе. "Однако способность бизнеса предлагать все более высокую оплату труда медленно снижается, поэтому рост зарплат замедлится", - говорится в отчете.

Кроме того, в следующем году не предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты, что ограничит рост зарплат в бюджетных учреждениях. "Зато замедление инфляции во второй половине следующего года сохранит комфортный прирост доходов в реальном измерении", - добавили в НБУ.