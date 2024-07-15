Рост экономики Китая замедлился до 4,7%, - Bloomberg

Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние пять кварталов на фоне снижения розничных продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным Национального бюро статистики, ВВП страны во втором квартале вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это не соответствовало оценке в 5,1% сделанной по результатом опроса экономистов Bloomberg. Рост в первой половине года составил 5%, что соответствует ежегодной цели Пекина.

Другие ключевые показатели данных:

промышленное производство увеличилось на 5,3% в июне по сравнению с прошлым годом, тогда как экономисты прогнозировали рост на 5%;

розничные продажи выросли на 2%, что ниже прогнозируемого роста в 3,4%;

инвестиции в основной капитал выросли на 3,9% за первые шесть месяцев, что совпало с ожидаемым увеличением на 3,9%. Спад в секторе недвижимости продолжился, инвестиции упали на 10,1% за этот период;

уровень безработицы в городах в прошлом месяце не изменился по сравнению с маем и составил 5%.

Замедление темпов роста, отраженное в данных, может усилить призывы к Пекину активизировать усилия по стимулированию роста. Данные были опубликованы в тот же день, когда президент Си Цзиньпин собирался созвать третье пленарное заседание, чтобы определить основные экономические и политические направления на ближайшие годы.

В заявлении NBC говорится, что Китаю необходимо "в полной мере оценить трудности, проблемы и неопределенности развития", укрепляя уверенность в экономике на будущее, и правильно проводить макроэкономическую политику, чтобы способствовать здоровому росту.

Как сообщается, розничные продажи росли самыми медленными темпами с 2022 года, что свидетельствует о нежелании потребителей тратить деньги, несмотря на государственную программу субсидирования и стимулирования замены старых автомобилей и бытовой техники.

Китайские акции в Гонконге продолжили падение после выхода разочаровывающих данных, а индекс Hang Seng China Enterprises Index упал на 1,2%.

Неутешительные данные, вероятно, привлекут больше внимания к третьему пленарному заседанию, где Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники обсудят долгосрочное видение второй по величине экономики в мире.

В знак важности этого собрания китайское правительство пропустило ежемесячную пресс-конференцию, на которой обычно отвечают на вопросы о состоянии экономики, и вместо этого опубликовало данные только в интернете. Пекин в последний раз изменил формат публикации важных данных в октябре 2022 года, когда Си провел партийный съезд, на котором он обеспечил себе беспрецедентный третий срок в качестве лидера.

Экономисты призывают китайские власти на четырехдневном собрании решить проблему спада в секторе недвижимости, усилить технологическую независимость и смягчить местные финансовые трудности. В конце этого месяца 24 самых высокопоставленных чиновника партии, включая Си, проведут заседание Политбюро, чтобы обсудить конкретные экономические меры.

Усилия Китая по перезапуску экономического роста до сих пор сосредотачивались на стороне предложения, несмотря на то, что внутренний спрос остается стабильно слабым, поскольку многолетний спад на рынке недвижимости продолжает подрывать уверенность и сдерживать потребление.

Кризис в секторе недвижимости, как ожидается, останется самым серьезным препятствием для экономики в ближайшие месяцы, если не годы. Экспорт - ключевой двигатель роста в этом году, также сталкивается с неопределенностью, поскольку торговые партнеры Пекина вводят новые барьеры для китайских товаров.

Bloomberg отмечает, что возможности Народного банка Китая по снижению ставок ограничены из-за опасений по поводу оттока капитала, давления на банковскую прибыль и необходимости защищать юань. Государственные расходы в этом году снова отстают от бюджета, поскольку Пекин стремится снизить местные долговые риски, а чиновники изо всех сил пытаются найти квалифицированные проекты для инвестирования.