Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, более трети депозитов украинцев в банках хранятся в долларах и в евро несмотря на низкие ставки.

На 1 апреля большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.

По данным НБУ, в апреле средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,6% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых.

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