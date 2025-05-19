RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,50-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, более трети депозитов украинцев в банках хранятся в долларах и в евро несмотря на низкие ставки.

На 1 апреля большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.

По данным НБУ, в апреле средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,6% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ