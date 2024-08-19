Рост до 27%. Что именно предлагает план "зеленой" энергетики Украины до 2030 года

На прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил Национальный план по возобновляемой энергетике до 2030 года. Согласно нему, доля "зеленой" генерации должна достичь 27% в общем энергобалансе.

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Зачем нужен план и на какие цифры намерены выйти

Украина определила цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. А развитие возобновляемых источников энергии отмечается среди основных мер достижения этого показателя.

Вооруженная агрессия России против Украины имеет существенное негативное влияние на энергетическую отрасль. Ракетные удары и атаки дронов на объекты критической энергетической инфраструктуры привели к дефициту генерации и сетевым ограничениям. Кроме того, полномасштабная война повлияла на "зеленую" энергетику.

По состоянию на начало 2022 года общий объем "зеленых" мощностей составлял свыше 9,5 ГВт. На сегодня российская сторона оккупировала около 25% таких мощностей. Особенно сложная ситуация с ветровыми электростанциями - 75% или около 1,25 ГВт расположены на неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей. Также под оккупацией около 14% солнечных электростанций на свыше 0,6 ГВт.

Но даже в таких условиях доля возобновляемых источников остается значительной. В 2023 году около 10% электроэнергии производилось на солнечных и ветровых станциях. С учетом крупных гидроэлектростанций доля "зеленой" энергии достигла 20,3% (больше, чем в довоенный период).

В течение 2022-2023 годов Украина ввела более 650 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики, из которых 371 МВт - солнечные, 227 МВт - ветровые станции, 50 МВт - объекты биоэнергетики (биомасса и биогаз), 1 МВт - малые гидроэлектростанции.

В то же время развитие возобновляемой энергетики должно обеспечиваться с учетом целей и подходов, определенных Евросоюзом, в том числе путем имплементации законодательства ЕС в данной сфере. В конце 2021 года Украина взяла обязательства по четвертому энергетическому пакету " Чистая энергия для европейцев", а в октябре прошлого года Евросоюз одобрил обновленную Директиву RED III. С учетом будущего вступления в блок Украина также должна имплементировать ее положения.

На прошлой неделе Кабинет министров утвердил Национальный план действий до 2030 года и план мер по его выполнению.

"Документ четко коррелируется с европейскими нормами и стандартами. Он направлен на то, чтобы до 2030 года довести долю "зеленой" энергетики в валовом конечном потреблении до 27%", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, план предусматривает 38 мер, индикаторы выполнения и определяет ответственных. Как уточняют в Министерстве энергетики, это одно из важнейших решений для развития распределенной генерации. Согласно плану, доля возобновляемых источников в конечном потреблении к 2030 году составит 27%: в системах тепло- и холодоснабжения - 33%; в производстве электроэнергии - 29%; в транспортном секторе - 17%.

Насколько хотят нарастить генерацию на объектах "зеленой энергетики"

Постоянные атаки на энергосистему Украины и потеря значительной части маневренной генерации поставил вопрос пересмотра подходов к будущей трансформации энергетического сектора, в частности развития объектов возобновляемой энергетики.

До 2022 года подавляющее большинство - около 60% - объектов возобновляемой энергетики были построены в пяти южных областях: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская. В следующие 10 лет приоритет должен предоставляться энергодефицитным регионам с недостаточно развитыми "зелеными" мощностями.

Приоритетность в конкретных регионах будет определяться каждый год. Планируется, что производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличится почти до 44 тысяч ГВт*ч к 2030 году.

Малая гидроэнергетика

На начало 2024 года мощность объектов малой гидроэнергетики (менее 10 МВт) составляла 193 МВт. Из-за незначительного удельного веса в общем энергобалансе малая гидроэнергетика не может оказывать существенное влияние на структуру энергообеспечения. Но природный потенциал развития на сегодня не реализован в полной мере.

В Украине есть большой потенциал использования ресурсов малых рек, в том числе в западных регионах. С их помощью можно достичь значительной экономии ресурсов, причем развитие малой гидроэнергетики будет способствовать децентрализованной генерации. Это позволит решить ряд проблем отдаленных сельских районов и повысить устойчивость общей энергосистемы.

Микро-, мини- и малые гидроэлектростанции могут стать мощной основой энергообеспечения регионов западной части Украины.

Солнечная энергетика

Солнечные панели могут эффективно эксплуатироваться в течение всего года, но с наибольшим эффектом - с апреля по октябрь в южных регионах и с мая по сентябрь в северных. Солнечная энергетика в Украине развивается самыми быстрыми темпами. Установленная мощность СЭС на начало 2024 года составляет 7,3 ГВт или почти 90% общей мощности объектов "зеленой" энергетики.

Предполагается умеренный рост количества солнечных электростанций, в том числе в частных домохозяйствах. Планируется, что производство электроэнергии может быть увеличено почти до 13,5 тысяч ГВт*ч к 2030 году (общей мощностью 12,2 ГВт, из которых 7,2 ГВт производителей и 5 ГВт активных потребителей).

Ветровая энергетика

Наиболее перспективные регионы - южные и юго-восточные, где средняя скорость на высоте современных установок достигает 7 метров в секунду и выше. На начало 2024 года мощность ветровых станций составляла 512 МВт (без объектов на оккупированных территориях). За период полномасштабного вторжения потеряно около 1,4 ГВт.

Преимущество ветровых электростанций - достаточно равномерный профиль генерации в течение года и более высокий коэффициент мощности зимой, что актуально в условиях роста потребления электроэнергии в отопительный период.

Существующие объекты построены на земле. В то же есть значительный потенциал развития морской ветроэнергетики на мелководных территориях крупных акваторий - Азовского и Черного морей, заливы Сиваш, водохранилищ Днепровского каскада гидроэлектростанций, лиманов. На сегодня этот потенциал не используется.

На основе европейского опыта в Украине может быть увеличено производство электроэнергии путем использования более мощных установок и ввода в эксплуатацию новых мощностей наземных станций почти до 17,5 тысяч ГВт*ч к 2030 году (общей мощностью 6,2 ГВт). Генерация на морских станциях прогнозируется на уровне до 271 ГВт*ч (общая мощность 100 МВт).

Подробнее о ситуации читайте в материале "Сила ветра. Что с ветровой энергетикой в Украине и топ-5 самых мощных станций".

Биоэнергетика

Наибольший энергетический потенциал в Украине имеют такие виды биомассы, как сельскохозяйственные остатки (образованные в процессе сбора урожая, при переработке на предприятиях, навоз) и энергетические растения (для получения жесткого биотоплива и биогаза).

На начало 2024 года мощности объектов электроэнергетики с использованием биомассы и биогаза составляла почти 320 МВт. Одним из путей развития биогазовых технологий является производство биогаза из бытовых отходов, которых ежегодно образуется около 10 млн тонн. На сегодня в стране почти 5,5 тысяч свалок, больше всего в Винницкой, Полтавской и Черниговской областях.

С учетом европейского опыта по внедрению биоэнергетических установок и похожего потенциала в Украине путем строительства и запуска новых мощностей генерации производство электроэнергии из биомассы может быть увеличено до 3 850 ГВт*ч к 2030 году (общей мощностью около 876 МВт).

Геотермальная энергетика

Здесь темпы наращивания мощностей гораздо медленнее. Это объясняется высокими начальными капитальным вложениями, которые включают не только затраты на оборудование, но и на бурильные работы.

Наиболее благоприятные геотермические условия сложились во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. А наибольшее развитие получило направление использования тепла верхних слоев Земли с помощью тепловых насосов.

В Украине достаточно геотермальных месторождений с высоким температурным потенциалом от +120 до +180, что позволяет использовать, геотермальное тепло для производства электроэнергии. С учетом текущей ситуации, условий и потенциала прогнозируется наращивание такой генерации до 210 ГВт*ч к 2030 году (общей мощностью 40 МВт).

Что изменится для транспорта и причем здесь водород и биометан

В настоящее время в Украине растут темпы перехода на электрический транспорт. На начало 2024 года было зарегистрировано более 98 тысяч электромобилей и около 28 000 гибридов.

Развитию отрасли способствовали изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, вступившие в силу с 1 января 2022 года. Изменения предусматривают отмену НДС и пошлин на ввоз электромобилей и новых авто, работающих на сжиженном газе или биогазе до 1 января 2026 года; на товары для производства таких транспортных средств, трамвайных и вагонов метро до 1 января 2031 года; освобождение от налога на прибыль производителей таких транспортных средств, электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, зарядных устройств - до 21 декабря 2035 года.

Согласно плану, на автобусных маршрутах в городах с населением свыше 250 000 человек количество электробусов или автобусов на сжатом/сжиженном газе, биогазе и водородном топливе должно составлять не менее 25% на 1 января 2030 года и не менее 50% на 1 января 2033 года.

К перевозкам на маршрутах в городах районного и областного значения с 1 января 2036 года будут допускаться исключительно электробусы и автобусы на сжатом/сжиженном газе или биогазе, или автобусы с водородным топливным элементом.

Важным элементом для такого перехода станет содействие развитию сферы использования сниженного газа (LNG), сжатого природного газа (CNG), их биологических аналогов и возобновляемого водорода.

Биометан может использоваться для прямого замещения природного газа при производстве тепловой и электрической энергии. В транспортном сектор может быть заменителем дизеля, бензина, LNG и CNG. Развитие рынка биометана и возможность экспорта в ЕС рассматривается как важный элемент как для Украины, которая находится в условиях войны и энергетического террора РФ, так и для Европы, которая пересматривает вопросы поставок энергоносителей.

План Еврокомиссии по отказу от российского газа предусматривает производство 35 млрд кубов биометана в год к 2030 году. Потенциально Украина может обеспечить до 20% европейских потребностей, а суммарный потенциал производства биогаза/биометана в стране оценивается в 21,8 млрд кубов в год.

Возобновляемый водород - новое перспективное развитие возобновляемой энергетики. По расчетам Национальной академии наук, возможный объем производства с использованием энергии ветра и солнца составляет почти 45 000 тон водорода в год.

Подробнее об этом направлении читайте в материале "Энергия из воды. Что такое "зеленый" водород и как его хотят производить в Украине".

При подготовке текста использовались: заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщение Министерства энергетики, текст Национального плана действий по возобновляемой энергетики на период до 2030 года.