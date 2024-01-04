Ракетный удар по Харькову 2 января: количество жертв возросло

"К сожалению, в больнице скончалась одна из раненых в результате обстрела Харькова - 84-летняя женщина", - сообщил он.

По данным ОВА, в больницах остается 16 человек, пострадавших от обстрелов 2 января. В том числе среди них 9-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и ушиб мягкой ткани, состояние мальчика - средней тяжести.

Также в больнице в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Он был прооперирован. Пострадавший получил множественные обломочные поражения.

Напомним, сегодня прокуратура Харьковской области сообщила, что количество пострадавших в результате ракетной атаки 2 января увеличилось до 63. К медикам обратилась 23-летняя девочка. У нее акуботравма (контузия).

Массированный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями врага стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.