Выросло количество раненых из-за удара РФ по гостинице в Харькове

"В Харькове вследствие обстрела рашистами гостиницы пострадали 12 человек (по состоянию на 7.00). Все гражданские, среди них иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донбасе, рассказывают правду о преступлениях, совершенных рашистами на украинской земле", - рассказал Тимошко.

Данные о пострадавших отличаются

В то же время, по данным ГСЧС Украины, количество раненых уже возросло до 13.

"По обновленной информации, в результате ракетных обстрелов гостиницы по состоянию на данный момент пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

Данные о 13 раненых подтвердили и в Офисе генпрокурора.

"Получили ранения 13 человек. Среди них два журналиста турецкого медиа - гражданка Турции и гражданин Грузии. На данный момент 10 человек находятся в больнице, троим была предоставлена помощь на месте", - отметили в ведомстве.

РФ была целенаправленно

По словам Тимошко, Россия целенаправленно била по гостинице - на месте обнаружено воронка глубиной 4 метра.

"Также российская ракета разрушила еще одно здание рядом. Всего две ракеты, предварительно С-300", - добавил он.

По информации Офиса генпрокурора, предварительно ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ.

"Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 на территорию гостиницы, произошел пожар. Здание потерпело частичное разрушение. Повреждены автомобили, предприятия и жилые дома", - добавили прокуроры.

Обстрел Харькова

Оккупанты нанесли удары по Харькову вечером 10 января, в городе раздавались взрывы. Позже выяснилось, что враг ударил по гражданскому объекту в Киевском районе. Им оказалась местная гостиница.

Сначала сообщалось о 9 раненых, затем количество пострадавших возросло до 11 человек - 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года. В общей сложности в отеле на момент удара РФ находились 30 человек.