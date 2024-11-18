Сделано в Харькове: как работали украинские водородные авто

Идея использования водорода в качестве горючего для транспорта не дает покоя инженерам и химикам уже много лет. Самый простой (на первый взгляд) способ – использовать способность этого газа гореть с выделением тепла. То есть водород может использоваться на автомобиле так же, как и другие горючие газы – хорошо известный всем водителям сжиженный пропан-бутан LPG или сжатый природный газ CNG (метан).

Именно этот способ использования водорода и реализовали ученые харьковского Института проблем транспорта украинской Академии наук в 1976 году, когда перевели на водород обычный "Москвич-412" со штатным 1,5-литровым двигателем.

Как устроен автомобиль на воде

Этот компактный массовый седан действительно заправлялся водой – и свидетельством тому несколько короткометражных документальных роликов, снятых в 1970-е для научно-популярных телепрограмм и киножурналов. Но технических подробностей у них мало что естественно, ведь обнародовать полные данные о своих перспективных разработках в научной среде не принято.

Собственно воду и машина использовала не как горючее, а как сырье для получения горючего – газообразного водорода – прямо на борту. Такой способ удобен своей компактностью, ведь для хранения готового водорода в машине требуется большой и тяжелый бак, вернее, баллон.

Вода в водородной малолитражке подавалась к реактору, занимавшему часть багажника. В реакторе из воды выделялся водород – который и поступал в карбюратор вместо бензина. Кстати, насчет бензина: тот 412-й сохранил возможность работать и на нем, поскольку принципиальных изменений в топливной системе не произошло.

Водородный реактор в семейном авто

Важный момент: когда сегодня упоминают об этом автомобиле на воде, забывают сообщить, что кроме воды он нуждался в заправке еще и особым порошком. Какой ученые называют ЭАР (или русским языком ЭАВ) – энергоаккумулирующее вещество. Ее вместе с водой также заряжали в реактор. Это с ее участием происходила химическая реакция, в результате которой вода выделяла водород. О химическом составе ЭАР харьковских разработчиков в сообщениях тех лет ничего не говорится.

Но, опираясь на доступную сегодня информацию о водородных реакторах, можно предположить, что харьковчане использовали энергоаккумулирующее вещество на основе кремния, алюминия и, возможно, железа. На самом деле именно ЕАР является ключевой технологией для получения водорода прямо на борту автомобиля. Ученые разных стран уже более полувека работают над составом ЕАР, и интересно, что один вариант – использование в качестве сырья… зольно-шлаковых отходов угольной промышленности и теплоэнергетики.

Почему водородные автомобили не стали серийными

Тот харьковский "Москвич", который на старых кинокадрах бодро катался по городу и окрестностям, так и остался опытным экземпляром. Достоверная причина неизвестна, но можно предположить, что просто не было особого смысла в переводе автотранспорта на водород в стране, добывавшей нефть в количестве 10 млн баррелей в сутки. Тем более что и топливный кризис начала 1970-х к тому времени уже "рассосался" – вместе с тревогой о перспективах двигателей на ископаемом топливе.

Между тем разработка харьковского научно-исследовательского института не была единственной в тогдашней большой стране. В том же 1976 году другой институт – Научный автомоторный (НАМИ) начал создание водородного транспорта на основе микроавтобуса РАФ-22031. И уже спустя несколько лет несколько опытных "рафиков" работали на обслуживании оргкомитета Олимпиады-80, выполняя вполне реальные транспортные функции.

Кратко

Водородная тема не снимается с повестки дня мирового автопрома даже сегодня, когда дизельные на бензиновые авто агрессивно вытесняются с рынка электромобилями. Правда, самые уважаемые автомобильные концерны видят водородное будущее не так, как харьковчане 1970-х. То есть не в виде ДВС с горючим вместо бензина, а в топливных элементах, перерабатывающих закачанный в бак водород в электричество для электропривода. Но суть та же: водород – один из самых дешевых и распространенных видов топлива на Земле, и просто грех не использовать его на транспорте.