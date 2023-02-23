Сделал заявление для россиян. США не понимают решение Путина по ядерному договору

США продолжают выяснять последствия решения российского диктатора Владимира Путина "приостановить" участие Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного совместно с США в 2010 году.

"Он (Путин - ред.) не вышел из Договора о СНВ-3, он "приостановил" его. Мы все еще пытаемся понять, что это значит на практике. Но важно понимать, что Россия не выполняла договорные обязательства об инспекции по крайней мере последние два года", - отметила она.

Нуланд отметила, что инспекции не проходят с 2020 года - сначала из-за пандемии коронавируса, а впоследствии из-за сознательного решения России заблокировать доступ американских представителей на свои ядерные объекты.

"Поэтому, по сути, он (Путин, - ред.) просто сделал заявление для россиян, потому что должен что-то сделать. Но если честно, этот договор имеет по крайней мере такой же вес для России, поскольку сейчас они не в состоянии увеличивать свой ядерный арсенал. И мы нет ни желания, ни заинтересованности делать то же", - подчеркнула представитель Госдепа.