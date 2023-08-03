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Сделает всё возможное. Обама пообещал Байдену поддержку на выборах-2024

Фото: бывший президент США Барак Обама (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Барак Обама пообещал нынешнему главе государства Джо Байдену полную поддержку на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Издание пишет, что в июне Обама приезжал в Белый дом и во время приватного обеда пообещал Байдену, что "сделает все возможное для его переизбрания".

В то же время , что на встрече Обама выразил обеспокоенность сильной поддержкой Дональда Трампа, которая включает в себя консервативные СМИ и политически поляризованный электорат.

Однако спикер Обамы Эрик Шульц отметил, что оба демократа ожидают серьезной поддержки Байдена в 2024 году.

Выборы США в 2024 году

5 ноября 2024 года состоятся 60-е выборы президента США. Сейчас свои кандидатуры подали более 15 политиков - среди них даже племянник Кеннеди Роберт. Однако основными кандидатами все еще остаются Байден и Трамп.

Отметим, что сейчас по Трампу открыто сразу несколько уголовных производств, тем не менее, это не помешает ему принять участие в гонке. Более того, в случае победы он может отменить приговор суда.

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Выборы в СШАДжозеф БайденДональд ТрампБарак Обама