Сделаем все возможное. Скибицкий оценил вероятность завершения войны в 2023 году

Украинские воины сделают все возможное для завершения войны между Украиной и Россией в текущем году. Главной целью является выход к границам нашей страны 1991 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Corriere della Sera.

"Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

На вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, Скибицкий ответил, что главной целью является выход к границам 1991 года и добавил: "Поэтому да, конечно, и Мелитополь".