С утра украинские военные сбили вертолет окупантов

Украинские военные сбили очередной вертолет оккупантов утром в среду, 9 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.
Потери РФ в Украине
На утро 9 августа потери России в войне в Украине составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 251620 военных. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 5 тысяч артиллерийских систем.
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