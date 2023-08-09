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С утра украинские военные сбили вертолет окупантов

Фото: украинские военные сбили вертолет оккупантов 9 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили очередной вертолет оккупантов утром в среду, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

На утро 9 августа потери России в войне в Украине составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 251620 военных. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 5 тысяч артиллерийских систем.

 

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Война в Украине