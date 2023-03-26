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Утром россияне обстреляли Белопольскую общину СУмской области из гранатомета

Фото: оккупанты обстреляли Белопольскую общину из гранатомета 26 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью и утром в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Белопольскую общину. Зафиксировано 10 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Так, ночью россияне провели обстрел территории Краснопольской и Белопольской общин. Утром также досталось Белополью.

"Краснопольская община: ночью россияне били из минометов - 16 прилетов. Белопольская община: сегодня утром был гранатометный обстрел - 10 выстрелов из АГС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки в Украине погибли 5 человек. Еще 25 украинцев получили ранения.

Напомним, российские оккупанты ночью 24 марта массированно обстреляли Белопольскую общину Сумской области. Появилось видео масштабных разрушений.

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Сумская область