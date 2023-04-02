Утром РФ обстреляла Сумскую область из минометов: погибли люди

Так, в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины - 2 прилета.

"В результате обстрела погибли 2 человека - водитель молоковоза и экспедитор", - говорится в сообщении.

Кроме того, под обстрелом находилась и Краснопольская община.

"С территории РФ был минометный обстрел - 2 прилета", - добавляют в ОВА.