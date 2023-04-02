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Утром РФ обстреляла Сумскую область из минометов: погибли люди

Фото: оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область 2 апреля, погибли люди (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что ночь в Сумской области прошла без обстрелов, утром 2 апреля россияне били из минометов. В результате одного из обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Так, в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины - 2 прилета.

"В результате обстрела погибли 2 человека - водитель молоковоза и экспедитор", - говорится в сообщении.

Кроме того, под обстрелом находилась и Краснопольская община.

"С территории РФ был минометный обстрел - 2 прилета", - добавляют в ОВА.

Как сообщалось, 1 апреля в очередной раз российские военные атаковали приграничные территории Сумской области.

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Сумская область