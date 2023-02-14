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Утром РФ обстреляла Очаковскую общину: начались пожары, повреждено несколько админзданий

Фото: утром РФ обстреляла Очаковскую общину Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 14 февраля, российские оккупанты атаковали Очаковскую общину Николаевской области. Начались пожары жилых домов, повреждены административные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 06:16 под артиллерийским и минометным обстрелом был населенный пункт Очаковской общины", - рассказал он.

По словам главы региона, в результате обстрела произошло повреждение и возгорание жилых домов, также поражено несколько административных зданий.

"По предварительной информации пострадавших нет", - добавил Ким.

Он добавил, что за прошедшие сутки Очаковская община трижды испытала вражеские удары.

"Вчера, 13 февраля, в 08:03, 10:45, 11:30 враг вел обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал глава ОВА, добавив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Обновлено. По данным ГСЧС в Николаевской области, враг выпустил по гражданским кварталам ориентировочно реактивные системы залпового огня "Град" - в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли два пожара на территории двух частных домов.

"Утром 14 февраля российские войска снова обстреляли город Очаков Николаевского района. Произошло это около 06:50. По своей мерзкой традиции целили в жилищный сектор", - добавили в сводке.

Напомним, на утро, 12 февраля, российские оккупанты не прекращали обстрелов Николаевской области. В частности, из артиллерии ударили по Очаковской общине. В Николаеве было спокойно и без обстрелов.

Напомним, ранее оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Очаковской общины. В результате атаки повреждены жилые дома.

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