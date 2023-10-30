Утром в портах Мариуполя и Бердянска неспокойно: звучала сирена, РФ подняла в небо авиацию

Бердянск

Утром 30 октября в Бердянске Зпопорожской области в порту звучала сирена.

"Бердянцы сообщают, что уже 30 минут в порту раздается сирена.

Такое доброе утро!" - говорится в сообщении Telegram-канала "Бердянск Сейчас".

Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области тоже неспокойно.

"Над Мариупольским портом активно патрулирует авиация врага.

Детали позже. Устанавливаем", - написал советник мэра города Петр Андрющенко.

Оккупанты подняли в небо авиацию над портом в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Обстрел Одесской области

С утра 30 октября в Одессе раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет. Позже выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушения и двое пострадавших.