Предателей лишат государственных наград: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, президентский проект №11410 поддержали 283 депутата.
Президент Владимир Зеленский подал этот законопроект в июле.
Законом предусмотрено, что суд может установить дополнительное наказание в виде лишения государственных наград лиц, признанных виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Также определено, что суд, вынося приговор, должен решить, в том числе, вопрос есть основания для лишения обвиняемого государственной награды Украины.
Закон также предусматривает лишение государственных наград решением СНБО, введенным в действие указом президента Украины.
Также установлено, что человек, лишенный государственных наград Украины, лишается права на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины.
Как отмечается в пояснительной записке, отдельные лица, награжденные государственными наградами, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, сохраняют статус награжденных, а также возможность пользоваться соответствующими правами и льготами.
В настоящее время лишение государственных наград может быть осуществлено только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.
До этого времени положения Уголовного кодекса Украины не предусматривали такого вида наказания, как лишение государственной награды Украины.
О деталях законопроекта президента читайте в материале РБК-Украина "Кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон".