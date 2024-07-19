ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НАБУ объяснили, что не так с законопроектом о возможности откупа для коррупционеров

Киев, Пятница 19 июля 2024 17:48
UA EN RU
В НАБУ объяснили, что не так с законопроектом о возможности откупа для коррупционеров Фото: руководство НАБУ приняло участие в заседании комитета Рады (t.me/nab_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Законопроект о возможности откупа для коррупционеров, который вчера, 18 июля, приняла в первом чтении Верховная Рада, содержит коррупционные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.

Руководство НАБУ и САП приняло участие в заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Главной темой обсуждения стал законопроект об откупе для коррупционеров.

В НАБУ отметили, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивают на доработке законопроекта.

В частности, в документе необходимо предусмотреть такие условия при заключении соглашения со следствием:

  • организатора преступления могут освободить от отбывания наказания с испытанием или назначить ему наказание ниже определенного предела исключительно при разоблачении другого организатора и возмещении ущерба.
  • других лиц, которые не являются организаторами преступления, могут освободить от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначить им наказание ниже определенного предела только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба.

"Без учета этих изменений в законопроекте будут оставаться коррупционные риски", - уточнили в НАБУ.

В результате заседания комитета стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы он обеспечил пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупцию.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 18 июля, в Украине возник скандал на фоне принятия в первом чтении законопроекта, который бы дал возможность коррупционерам при заключении сделки со следствием откупиться от тюремного заключения.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия объяснил, что такой вопрос подняли не народные депутаты. Инициативу рассматривали из-за требований международных партнеров к Украине в рамках программы Ukraine Facility.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Коррупция Верховная рада
NEWS
Новые соглашения и "рецепт" победы над Путиным. Итоги визита Зеленского в Британию
Новые соглашения и "рецепт" победы над Путиным. Итоги визита Зеленского в Британию
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света