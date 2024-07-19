В НАБУ объяснили, что не так с законопроектом о возможности откупа для коррупционеров
Законопроект о возможности откупа для коррупционеров, который вчера, 18 июля, приняла в первом чтении Верховная Рада, содержит коррупционные риски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.
Руководство НАБУ и САП приняло участие в заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Главной темой обсуждения стал законопроект об откупе для коррупционеров.
В НАБУ отметили, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивают на доработке законопроекта.
В частности, в документе необходимо предусмотреть такие условия при заключении соглашения со следствием:
- организатора преступления могут освободить от отбывания наказания с испытанием или назначить ему наказание ниже определенного предела исключительно при разоблачении другого организатора и возмещении ущерба.
- других лиц, которые не являются организаторами преступления, могут освободить от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначить им наказание ниже определенного предела только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба.
"Без учета этих изменений в законопроекте будут оставаться коррупционные риски", - уточнили в НАБУ.
В результате заседания комитета стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы он обеспечил пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупцию.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 18 июля, в Украине возник скандал на фоне принятия в первом чтении законопроекта, который бы дал возможность коррупционерам при заключении сделки со следствием откупиться от тюремного заключения.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия объяснил, что такой вопрос подняли не народные депутаты. Инициативу рассматривали из-за требований международных партнеров к Украине в рамках программы Ukraine Facility.
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