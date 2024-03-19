"Предательство родины". Российские боксеры самоустранились от Олимпиады-2024

Федерация бокса России анонсировала отказ от соблюдения критериев нейтральности. Тамошние боксеры не будут бороться за олимпийские лицензии.

Генсек федерации Татьяна Кириенко выразила несогласие с условиями выступлений российских спортсменов на грядущих летних Играх. По ее словам, боксеры из РФ не поедут на главный форум четырехлетия в нейтральном статусе. Мол, они "не смогут предать свою родину".

На Олимпийских играх-2020 в Токио россияне завоевали 6 медалей в боксе. Альберт Батыргазиев выиграл "золото" в весовой категории до 57 кг. В свою очередь Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную награду в сверхтяжелом весе.

В конце прошлого года отдельные представители страны-агрессорки в спорте решили самоустраниться от выступлений на Олимпиаде. Пловец Рылов и тренер сборной России по художественной гимнастике Винер заверили, что не поедут на Игры без возможности демонстрировать флаг и гимн. Оба публично поддерживали агрессию РФ против Украины.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе этого года. Россия и Беларусь гарантированно не будут выступать в командных видах спорта. Зато белорусские и российские атлеты в статусе нейтральных выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Впрочем, летом прошлого года профильное министерство отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Теперь украинские атлеты соперничают с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Функционеры запретили на Играх-2024 гимны, флаги и другие нацсимволики. Представители правительств РФ и Беларуси не получат приглашение на церемонию открытия Олимпиады.