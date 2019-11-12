Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" в жовтні

Український форвард Роман Зозуля визнаний кращим гравцем іспанської команди "Альбасете" за підсумками жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Український форвард переміг у голосуванні серед уболівальників клубу завдяки успішним виступам минулого місяця. Українець двічі приніс "Альбасете" перемоги - у матчах проти "Фуенлабради" (1:0) та "Кадіса" (1:0, у компенсований час).

"Це визнання роботи всієї команди. Я дуже ціную підтримку з боку уболівальників. Ми продовжимо працювати, щоб перемагати заради них", - прокоментував отримання нагороди 29-річний гравець.

У поточному сезоні Зозуля провів 14 поєдинків у футболці "білих", відзначившись трьома голами і однією результативною передачею.

На даний момент "Альбасете" займає 10 сходинку в турнірній таблиці Сегунди, набравши 22 очки після 15 турів.