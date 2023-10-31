Совсем не как осенью. Синоптики прогнозируют "аномальные" +24 на сегодня

"Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, на юге страны до 24°", - говорится в сообщении.

При этом осадков сегодня не ожидается, кроме крайнего запада, где днем может быть небольшой дождь.

Кроме того:

в южных областях утром местами туман;

ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с.

Самый теплый день

Отметим, что по данным синоптика Наталки Диденко, 31 октября в Украине будет одним из самых теплых дней в ближайшее время. Уже со среды, 1 ноября, пойдут дожди и похолодает. Но это похолодание будет "ненастоящим". Еще одна волна "псевдопохолодания" ожидается и 7 ноября. А по-настоящему станет холодно с 12-го.