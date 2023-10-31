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Совсем не как осенью. Синоптики прогнозируют "аномальные" +24 на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 31 октября, в Украине будет по ноябрьским меркам аномально жарко. Термометры максимально покажут днем +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, на юге страны до 24°", - говорится в сообщении.

При этом осадков сегодня не ожидается, кроме крайнего запада, где днем может быть небольшой дождь.

Кроме того:

  • в южных областях утром местами туман;
  • ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с.

Самый теплый день

Отметим, что по данным синоптика Наталки Диденко, 31 октября в Украине будет одним из самых теплых дней в ближайшее время. Уже со среды, 1 ноября, пойдут дожди и похолодает. Но это похолодание будет "ненастоящим". Еще одна волна "псевдопохолодания" ожидается и 7 ноября. А по-настоящему станет холодно с 12-го.

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