RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Заря" одолела "Черноморец" и поднялась в топ-10 УПЛ

Фото: "Моряки" потерпели неудачу в столице (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" на собственном поле обыграла одесский "Черноморец" в 24-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Заря" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Горбач, 12

 

Номинальные хозяева взяли мяч под контроль с первых минут. Вскоре появились и первые моменты. В частности, Горбач пробил головой мимо штанги после углового, а Яцык справа в атаке отобрал мяч и отправил над девяткой.

На 12-й минуте "Заря" все же оформила быстрый мяч. Гол пришел с правого фланга луганцев, откуда Бутко отдал передачу на Горбача. Нападающий из центра штрафной с отскоком точно пробил в дальний угол ворот.

Забитый мяч добавил уверенности команде Юрия Коваля. Они продолжили нагнетать опасность у владений Варакуты. Вратарь "моряков" среагировал на удары Антюха и Батагова с дальней и средней дистанций, а выстрел первого головой прошел выше перекладины.

"Черноморец" очнулся после первой трети. Вот Ермаков после углового пробил мимо дальнего угла, а диагональный удар Штогрина стал добычей Сапутина. Но дальше снова убедительнее была "Заря". Мяч каким-то чудом обходил ворота Варакуты, который выполнил еще несколько сэйвов до и после перерыва.

Во второй половине только Горбач упустил минимум четыре возможности забить. Каждый раз нападающему луганчан чего-то не хватало – силы, точности, удачи. А в одном из эпизодов Варакута парировал сложный удар Антюха, а потом еще и среагировал на добивание Горбача пяткой.

В конце концов "Заре" для победы хватило и одного забитого мяча. Домашний успех позволил подопечным Коваля подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ (26 очков). "Черноморец" тем временем остался на 8-й строчке (29 пунктов).

К слову, ранее "Шахтер" минимально одолел "Ворсклу" вдесятером.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныЗаряУПЛЧерноморец