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"Заря" запрыгнула в последний вагон четвертьфинала Кубка Украины

Фото: Луганчане завоевали место в 1/4 финала соревнований (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" минимально обыграла ФСК "Мариуполь" в последнем матче 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

ФСК "Мариуполь" – "Заря" – 0:1

Гол: В. Волошин, 45+3

 

Старт встречи команды провели осторожно. Невысокие скорости спровоцировали отсутствие опасных моментов в первые полчаса. Активнее мариупольцы и луганчане заиграли перед перерывом.

Появились и возможности забить. С искусным ударом Волошина в дальний угол справился кипер "Мариуполя". В свою очередь центрбек хозяев Терехов лишь чудом не замкнул штангу после флангового навеса. А на третьей добавленной арбитром минуте "Заря" вышла вперед – Волошин со штрафного уложил мяч прямо в девятку.

В начале второй половины луганчане могли развить успех. Мичин не смог переправить в сетку прострел Вантуха, а Волошин пробил мимо ворот после смещения с фланга. "Мариуполь" ответил дальним ударом Пуды с рикошетом, который еле парировал Сапутин.

Приазовцы могли перевести игру в овертайм в финальные минуты. Сначала Батальский бил по воротам после ошибки голкипера, но защитник "Зари" Снурницын вынес мяч с линии ворот. Зато на перспективный навес Пуды со стандарта так никто и не откликнулся. В конце концов подопечные Валерия Кривенцова удержали минимальную победу.

К слову, криворожский "Кривбасс" неожиданно вышел в лидеры УПЛ после трети чемпионата.

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