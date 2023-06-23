ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заря" выкупила контракт открытия второго круга УПЛ

Новина українською →
Киев, Пятница 23 июня 2023 13:16
"Заря" выкупила контракт открытия второго круга УПЛ Фото: Эдуардо Герреро стал одним из лидеров "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" оформила полноценный переход нападающего Эдуардо Герреро. Он защищал цвета бронзового призера украинской Премьер-лиги на правах аренды.

Об этом заявил начальник команды Игорь Гузь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский футбол".

Функционер луганчан рассказал о кадровой ситуации в коллективе. В частности, он подтвердил первый полноценный трансфер "Зари" в летнее трансферное окно.

"Герреро на сегодняшний день – игрок "Зари". Мы эту опцию применили", – ответил Гузь на вопрос о статусе футболиста, проведшем в команде вторую часть сезона 2022/23.

Панамец присоединился к команде Патрика ван Леувена зимой. С тех пор он провел 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей. "Маккаби" из Тель-Авива заработал на переходе Герреро ориентировочно 400 тысяч евро.

"Заря" в сезоне 2023/24

Накануне луганчане вышли из отпуска. Подготовка к новому сезону началась без главного тренера команды Патрика ван Леувена. Нидерландца связывают с "Шахтером".

В грядущем сезоне "Заря" сыграет в УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы. На международной арене луганчане будут стартовать в плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка. Победа отправит луганчан в групповой этап, поражение – в группу Лиги конференций.

В межсезонье "Заря" потеряла дуэт арендованных у "Динамо" исполнителей – Бражко и Булецу, а также хавбека Хланя. Последний стремится досрочно расторгнуть контракт с луганчанами. Скорее всего, делом займется КДК УАФ.

К слову, ранее УАФ засчитала "Заре" техническое поражение за выход незаявленного футболиста на матч с "Минаем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Заря
NEWS
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью