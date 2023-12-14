"Заря" быстрым разгромом "Брейдаблика" хлопнула дверью Лиги конференций

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Заря" – "Брейдаблик" – 4:0

Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (автогол), Мичин, 19, Горбач, 76

Бронзовый призер УПЛ поставил на быстрый старт. Активный дебют в исполнении луганчан быстро дал плоды. Кипер гостей неудачно выбил мяч, поэтому транзитом через Мишнева сфера попала к Герреро, а нападающий из пределов штрафной пробил под Эйнарссоном.

VAR исландцев не спас. Зато вполне мог восстановить статус-кво Ингвартссон, но с его выстрелом с левого края штрафной справился Сапутин. А на 11-й минуте "Заря" удвоила преимущество. Это Чурко с отскока прострелил вдоль ворот на Горбача, которого опередил Муминович и срезал мяч за спину голкиперу.

Еще до экватора тайма счет стал разгромным. Эйнарссон снова ошибся, побежав на перехват передачи Мишнева. Первым на мяче оказался Мичин и отправил сферу в оставленные кипером "Брейдаблика" ворота.

После такого отрезка номинальные гости сконцентрировались на том, чтобы избежать разгромного поражения. До перерыва исландский коллектив упустил несколько возможностей. Виктор пробил мимо штанги с выгодной позиции, Сапутин вытащил из-под перекладины выстрел Сванторссона, а Сигурдарссон нанес удар выше ворот.

В линии атаки "Зари" солировал Герреро. Панамец сначала не попал в створ выстрелом через себя. Впоследствии нападающий пробил с разворота прямиком в Эйнарссона. После перерыва он чудом не попал в ближнюю девятку из угла штрафной. Затем с еще одним выстрелом Герреро справился кипер.

Но забил другой. На 76-й минуте в объятиях партнеров по команде оказался Горбач. В затяжной атаке "Зари" юный нападающий выскочил на свидание с Эйнарссоном и уверенно переиграл вратаря "Брейдаблика". Больше команды не забивали, поэтому "Заря" завершила групповой этап с семью очками в активе. Этого не хватило для продолжения выступлений на евроарене в сезоне 2023/24.