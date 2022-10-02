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"Заря" расписала боевую ничью с "Кривбассом" в УПЛ

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Киев, Воскресенье 02 октября 2022 19:50
"Заря" расписала боевую ничью с "Кривбассом" в УПЛ Фото: Алексей Хобленко реализовал одиннадцатиметровый (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Не выявили сильнейшего в рамках 5-го тура отечественной Премьер-лиги луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Заря" – "Кривбасс" – 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 – Хобленко, 10 (пенальти), Волошин, 66

Самым насыщенным событиями периодом стали первые полчаса поединка. Номинальные гости неожиданно повели в счете на 10-й минуте, когда Хобленко переиграл Мацапуру с пенальти после фола против Татаркова.

Луганчане сравняли счет через семь минут. Данченко и Булеца разыграли комбинацию на правом фланге с прострелом в район вратарской, где Кирюханцев в падении переправил мяч в сетку ворот Сарнавского. А еще 9 минут спустя он вывел "Зарю" вперед, завершив контратаку хозяев ударом в девятку.

Еще до перерыва луганчане могли забить в третий раз. Однако Русин с выгодной позиции не смог попасть в рамку ворот после флангового прострела. Он же пробил рядом со штангой на старте второй половины. А потом Шахов с нескольких метров головой не смог переиграть голкипера.

В конце концов, "Кривбасс" наказал соперника за такое расточительство. На 66-й минуте Задерака сместился в центр и нанес удар, а сэйв голкипера подкараулил Волошин и добил мяч в сетку – 2:2!

"Заря" бросилась вырывать три очка в финальные 25 минут. Были у луганчан и возможности. Но в этот вечер Сарнавский был на высоте. Вратарь "Кривбасса" справился и с ударом Кристиана из пределов штрафной, и с выстрелом Русина со средней дистанции, позволив "Кривбассу" набрать второе очко в сезоне.

К слову, ранее "Динамо" обыграло "Минай" на Закарпатье благодаря голу Цыганкова.

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