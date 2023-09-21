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"Заря" с нарушением регламента вырвала ничью у "Гента" в Лиге конференций

Фото: Эдуард Герреро стал спасителем луганчан (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" расписала боевую ничью с бельгийским "Гентом" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Заря" – "Гент" – 1:1

Голы: Герреро, 70 – Куйперс, 67

 

ВИДЕО

 

В первые четверть часа "буйволы" упустили несколько возможностей забить. Дважды в эпицентре событий оказывался нападающий бельгийцев Тиссудали – в борьбе с защитником пробил в направлении девятки, а затем отправил мяч рядом со штангой метров с 15-ти. Зато острый прострел Куйперса никто замкнуть не успел.

Зато луганчане впереди до перерыва запомнились разве что несколькими офсайдами Герреро. Новая вспышка активности "Гента" пришлась на концовку первого тайма. Но выстрелы Брауна и Фадиги в дальний угол завершились только угловыми для гостей.

На старте второй половины "Заря" напомнила о себе в атаке. Это Нагнойный решился пробить метров с 20-ти, но мяч полетел по центру в руки голкиперу. В ответ Куйперс проверил бдительность Турбаевского ударом головой, а Геркенс на добивании пробил выше ворот.

Тем не менее, на 67-й минуте "буйволы" повели в счете. Затяжная атака "Гента" завершилась прострелом Хюльсагера в центр штрафной зоны, откуда Куйперс в касание отправил мяч в сетку. Однако "Заря" быстро отыгралась. Каких-то три минуты спустя Герреро в похожей ситуации разобрался не хуже – 1:1!

Бельгийцы попробовали пойти в штурм в финальные минуты. "Буйволы" имели несколько моментов, чтобы вырвать победу. Но после выстрела Куйперса в дальний угол за луганчан сыграла штанга. А потом нападающий "Гента" лишь чудом не успел на перспективный прострел. В конце концов больше команды не забивали.

Впрочем, ничейный счет встречи может еще быть не окончательным. На еврокубковый поединок "Заря" вышла в футболках без нашивок Лиги конференций. Статья регламента турнира места для маневра не оставила – нашивка должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Пока неизвестно, как накажут луганцев.

К слову, ранее "Шахтер" потерпел поражение от "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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