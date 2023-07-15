"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубков: где будет играть бронзовый призер УПЛ

Стадион "Арена Люблин" примет домашние матчи луганцев в еврокубках. В прошлом году арена тоже была домом "Зари".

Муниципальная "Арена Люблин" рассчитана на 15 243 зрителей. Хозяином стадиона с 2014 года стал люблинский "Мотор" – представитель польского Дивизиона 1. В сезоне 2022/23 "Заря" на этой арене минимально обыграла "Университатю" из румынской Крайовы, но проиграла по сумме двух матчей и покинула еврокубки.

В этом году луганский коллектив проведет в Люблине минимум 4 матча. "Заря" будет стартовать в еврокубках со стадии плей-офф квалификации Лиги Европы. Победа в двухматчевом противостоянии позволит луганцам сыграть в группе Лиги Европы, поражение – на групповом этапе Лиги конференций.

"Заря" в межсезонье-2023

Тренер Патрик ван Леувен, приведший "Зарю" к бронзовым медалям УПЛ, покинул команду ради "Шахтера". Новым наставника луганцев стал Ненад Лалатович.

Третья команда чемпионата Украины оформила три трансфера. Нападающего Герреро "Заря" выкупила после полугодовой аренды из тель-авивского "Маккаби" за 500 тысяч евро. Еще 100 тысяч луганчане потратили на вингера "Ингульца" Головкина, а центфорвард Бугай пришел свободным агентом.

Новый сезон Премьер-лиги начнёт выездным матчем во Львове. Местный "Рух" примет луганчан 29 июля.