"Заря" – "Маккаби" Тель-Авив: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив состоится в польском Люблине 9 ноября. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Роберто Моралес и Владимир Кобельков.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

Букмекерская контора Favbet определила "желтых дьяволов" фаворитом поединка. На победу израильского гранда принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,74. Вероятный успех луганцев оценили баллом в 5,10. Достоверность ничьей больше – кэф 3,90.

Персональные фанаты нападающего "Зари" Эдуардо Герреро могут заложиться на два и более мячей панамца. На минимум дубль форварда выставили космический коэффициент 18,00. Консервативная ставка на минимальную победу подопечных Валерия Кривенцова увеличит выигрыш в 13 раз.

Ориентировочные составы на матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

"Заря": Сапутин – Данченко, Жордан, Батагов, Вантух – Яцык, Мышнев – Антюх, Мичин, Горбач – Герреро

"Маккаби" Тель-Авив: Тененбаум – Массон, Биттон, Саборит, Ревиво – ван Оверим, Перец, Кониховский – Битон, Захави, Милсон

Команды продолжают борьбу за путевку в следующий раунд соревнований. "Заря" набрала 4 очка после двух матчей. У "Маккаби" же – 3 пункта. Лидером группы остается бельгийский "Гент" (7 очков, 3 поединка).