"Заря" в добавленное время драматически вырвала победу над "Ворсклой" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Ворскла" – "Заря" – 2:2

Голы: Сефери, 5, 16 (пенальти) – Бражко, 57, 90+3 (пенальти), Русин, 90+1

Удаление: Рамирес, 72 (В, вторая желтая карточка)

Полтавчане шокировали претендента на медали двумя быстрыми голами. В эпицентре событий оказался албанец Сефери. Сначала форвард "Ворсклы" в борьбе с Бутко пробил точь-в-точь в дальний угол с линии штрафной луганцев.

А через десять минут "Заря" получила одиннадцатиметровый в собственные ворота. Это Сапутин сбил Степанюка, когда тот очутился на ударной позиции. К отметке подошел Сефери и уверенно развел мяч и молодого кипера по разным углам.

От такого старта команда Патрика ван Леувена пришла в себя не сразу. Лишь под занавес тайма луганская команда устроила настоящий штурм владений Исенко. Но в атаке "Зари" откровенно не везло. Тот же Русин попал в перекладину, а Имереков пробил мимо ворот после стандарта.

Свое давление гости продолжили и после перерыва. В конце концов оборона "Ворсклы" дала сбой на 57-й минуте. Бражко на входе в штрафную обыгрался с Герреро, оказался на забивной позиции и хладнокровно обыграл Исенко.

Вскоре "Заря" организовала еще две возможности. Удар Булецы головой из границ штрафной зоны вовремя заблокировали защитники, поэтому мяч стал добычей вратаря. Та же участь постигла и выстрел Герреро. А на 80-й минуте Исенко ногой парировал удар Хланя после прорыва в штрафную.

Финальные минуты "Ворскла" вынуждена была провести в меньшинстве после двух желтых Рамиреса. Луганчане сумели воспользоваться численным преимуществом над командой Виктора Скрипника. В добавленное арбитром время Русин с рикошетом от Пердуты пробил Исенко. А еще две минуты спустя Бражко точным ударом с пенальти за игру рукой вырвал победу для "Зари"!