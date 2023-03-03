Zoom внезапно уволил президента компании Грега Томба

Платформа для видеоконференций Zoom без объяснения причины уволила президента Грега Томба. Контракт с ним был внезапно разорван.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сразу после увольнения акции компании полетели вниз. При этом известно, что в настоящее время Zoom не ищу нового кандидата на должность руководителя.

Однако в заявлении компании сказано, что Томб получит выходное пособие в соответствии с договоренностями, которые выплачиваются при "увольнении без причины". Томб возглавлял Zoom с июня 2022 года, он подчинялся непосредственно генеральному директору Эрику Юану.