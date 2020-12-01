У зоні ООС військовий побив та підпалив товариша по службі, - ДБР

В зоні ООС на Донбасі війсковий побив товариша по службі, після чого облив його мастилом для бензопил та підпалив. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а підозрюваний - під вартою.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, 44-річний військовослужбовець напав на товариша по службі, щоб заволодіти його грошима у сумі 9,5 тисяч гривень.

Потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

Нападнику ж повідомили про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими (ч. 2 ст. 406 КК України) та нападі з метою заволодіння чужим майном (ч. 1 ст. 187 КК України). Наразі він під вартою і у разі доведення вини військовому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України провело першу закупівлю без посередників військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань викрило чиновника Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника на незаконному вивезенні зброї із зони операції Об'єднаних сил.