У зоні ООС на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР"

На одному з блокпостів Луганської області правоохоронці зі складу ООС затримали чоловіка, який підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

За даними військових, бойовика затримали під час обов'язкової перевірки на одному з блокпостів Луганської області. Пересування громадянина 1993 року народження правоохоронці обмежили.

"Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена перевіркою за допомогою бази даних", - уточнили в ООС.

Затриманий 27-річний громадянин доставлений в місцеве відділення поліції. Він звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто створення незаконних воєнізованих або збройних формувань